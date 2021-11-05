Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Орест Чемерис.
Він розказав, що ця вакцина поступила до області як невідкладна допомога, але певну кількість доз не встигли використати.
“Зараз близько 40 тисяч доз вакцини AstraZeneca, яку ми не використали, і в якої минув термін придатності. Вона зараз знаходиться на карантині, далі її передадуть на централізовані склади, де утилізують”, – проінформував Чемерис.
Також він додав, що наразі найчастіше обирають вакцину від Pfizer, потім – Coronavac, а AstraZeneca – найрідше.
- Раніше в управлінні з продовольства та медикаментів США (FDA) наказали компанії Johnson & Johnson утилізувати майже 60 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу, виготовлені на “проблемному виробництві”.
- Також повідомлялося, що Польща перепродасть Україні 1,2 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca з коротким терміном придатності.
- Пізніше Німеччина передала Україні 1,5 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca.
- Ще уряд Данії передав Україні 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca. Раніше країна відмовилася від застосування препарату.
- В липні Естонія подарувала Україні 50 тисяч доз AstraZeneca.