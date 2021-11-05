У Львівській області до завершення терміну придатності не використали близько 40 тисяч доз COVID-вакцини AstraZeneca. Їх передадуть на централізовані склади для утилізації.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Орест Чемерис.

Він розказав, що ця вакцина поступила до області як невідкладна допомога, але певну кількість доз не встигли використати.

“Зараз близько 40 тисяч доз вакцини AstraZeneca, яку ми не використали, і в якої минув термін придатності. Вона зараз знаходиться на карантині, далі її передадуть на централізовані склади, де утилізують”, – проінформував Чемерис.

Також він додав, що наразі найчастіше обирають вакцину від Pfizer, потім – Coronavac, а AstraZeneca – найрідше.

За його словами, щодня у Львівській області вакцинуються від 18 до 22 тисяч людей, а двома дозами щеплено 23% населення регіону.