Про це повідомила Служба безпеки України.

Організували схему 42-річний мешканець Львівської області разом зі спільниками. Вони завозили товари в Україну як гуманітарну допомогу, але замість безоплатної передачі на потреби ЗСУ — зловмисники реалізовували продукцію та отримували прибуток.

Вони вводили в оману посадовців ЗСУ, щоб отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон.

Правоохоронці вилучили понад 3 тисячі бронежилетів під час обшуку. Загальна вартість амуніції склала близько 25 мільйонів гривень. Майно передадуть ЗСУ після проведення експертизи.

Підозра організатору схеми оголошена за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

СБУ викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги на Львівщині: близько 3 тис. вилучених бронежилетів передадуть ЗСУ Організатору схеми уже повідомлено про підозру. ➡️ https://t.co/BqjshUNqD9 pic.twitter.com/RrpTjMy2Wm — СБ України (@ServiceSsu) June 15, 2022