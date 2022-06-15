Про це повідомила Служба безпеки України.
Організували схему 42-річний мешканець Львівської області разом зі спільниками. Вони завозили товари в Україну як гуманітарну допомогу, але замість безоплатної передачі на потреби ЗСУ — зловмисники реалізовували продукцію та отримували прибуток.
Вони вводили в оману посадовців ЗСУ, щоб отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон.
Правоохоронці вилучили понад 3 тисячі бронежилетів під час обшуку. Загальна вартість амуніції склала близько 25 мільйонів гривень. Майно передадуть ЗСУ після проведення експертизи.
Підозра організатору схеми оголошена за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
СБУ викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги на Львівщині: близько 3 тис. вилучених бронежилетів передадуть ЗСУ
Організатору схеми уже повідомлено про підозру.
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— СБ України (@ServiceSsu) June 15, 2022
- Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з поліцейськими провели у Лисичанську комплексну перевірку осіб, з мобільних пристроїв яких передавалась інформація стосовно наших військових. Показово, що російські агенти передавали дані через супутникову мережу Starlink. Саме такі встановлені у всіх гумштабах.
- У Запорізькій області викрили шахраїв, які шантажували родини воїнів ЗСУ. Щоб нібито визволити бійців вони запрошували кілька десятків тисяч гривень.