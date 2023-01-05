Про це повідомила Служба безпеки України.

Чоловіка завербувала російська спецслужба для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України на початку повномасштабного вторгнення. Державне підприємство, де він працював, розташовано на сході.

Фото: Львіська обласна прокуратура

Спершу він збирав інформацію про розміщення стратегічних об’єктів у південно-східних регіонах України. Ще він пропонував росіянам допомогу  у розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей щодо української РЛС.

Агент їздив до Києва та Запоріжжя під прикриттям “відрядженням”. Його завданням було виявляти об’єкти енергетики та залізничної інфраструктури, по яких російські військові здійснювали ракетні удари. Він мав оглядати їхній технічний стан, рівень можливих пошкоджень і передати дані до ФСБ.

Фото: Служба безпеки України

Наступна поїздка мала відбутися у Львівську область. Поплічник намагався встановити розташування об’єктів критичної інфраструктури. Отримані дані росіяни мали використати для проведення серії прицільних ракетних ударів по території регіону.

Чоловік передавав інформацію у вигляді електронних координат та фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

Фото: Служба безпеки України

Співробітники СБУ своєчасно викрили російського агента. Вони поетапно задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі агресору закритих відомостей. У чоловіка виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом та символіку комуністичного тоталітарного режиму.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Йому повідомлено про підозру за: ч. 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України