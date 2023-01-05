Про це повідомила Служба безпеки України.

Чоловіка завербувала російська спецслужба для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України на початку повномасштабного вторгнення. Державне підприємство, де він працював, розташовано на сході.

Спершу він збирав інформацію про розміщення стратегічних об’єктів у південно-східних регіонах України. Ще він пропонував росіянам допомогу у розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей щодо української РЛС.

Агент їздив до Києва та Запоріжжя під прикриттям “відрядженням”. Його завданням було виявляти об’єкти енергетики та залізничної інфраструктури, по яких російські військові здійснювали ракетні удари. Він мав оглядати їхній технічний стан, рівень можливих пошкоджень і передати дані до ФСБ.

Наступна поїздка мала відбутися у Львівську область. Поплічник намагався встановити розташування об’єктів критичної інфраструктури. Отримані дані росіяни мали використати для проведення серії прицільних ракетних ударів по території регіону.

Чоловік передавав інформацію у вигляді електронних координат та фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

Співробітники СБУ своєчасно викрили російського агента. Вони поетапно задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі агресору закритих відомостей. У чоловіка виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом та символіку комуністичного тоталітарного режиму.