У Львівській області виявлено місце, заповнене товарами гуманітарної допомоги невстановленого походження. Товари знаходилися у складських приміщеннях площею 1600 кв. м.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Товари зберігалися у нежитловому приміщенні. Поки що остаточний підрахунок всіх товарів не завершено.

Слідчі дії тривають вже четверту добу. Співробітники БЕБ виявили харчові продукти, дитячі товари, постільну білизну, ковдри, засоби гігієни, побутову хімію, одяг – загалом близько тисячі піддонів.

У межах розслідування виявлений товар описують, класифікують та встановлюють походження.

Детективи БЕБ встановлюють коло осіб, залучених до ввезення та складування гуманітарної допомоги. Для того, щоб привезти вантаж, знадобилося приблизно 60 вантажівок-фур, тож такі обсяги товарів при переміщеннях не могли залишитися непомітними.

Лише консерви, які важать орієнтовно 74 тонни, оцінили у 20 млн гривень.