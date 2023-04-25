Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Товари зберігалися у нежитловому приміщенні. Поки що остаточний підрахунок всіх товарів не завершено.

Фото: Бюро економічної безпеки

Слідчі дії тривають вже четверту добу. Співробітники БЕБ виявили харчові продукти, дитячі товари, постільну білизну, ковдри, засоби гігієни, побутову хімію, одяг – загалом близько тисячі піддонів.

У межах розслідування виявлений товар описують, класифікують та встановлюють походження.

Фото: Бюро економічної безпеки

Детективи БЕБ встановлюють коло осіб, залучених до ввезення та складування гуманітарної допомоги. Для того, щоб привезти вантаж, знадобилося приблизно 60 вантажівок-фур, тож такі обсяги товарів при переміщеннях не могли залишитися непомітними.

Лише консерви, які важать орієнтовно 74 тонни, оцінили у 20 млн гривень.

Фото: Бюро економічної безпеки

Фото: Бюро економічної безпеки

Фото: Бюро економічної безпеки