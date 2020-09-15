На території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, розташованому в Яворівському районі Львівської області, стартують міжнародні військові навчання Rapid Trident 2020 ("Стрімкий тризуб 2020").

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Це наймасштабніші міжнародні військові навчання на території України цьогоріч, ідеться в повідомленні.

У них візьме участь приблизно 4 тис. військових із дев’яти країн. ПІд час занять буде залучено бронетехніку, а також проводитимуть навчальні стрільби зі стрілецької зброї, польоти вертольотів армійської авіації та повітряних суден військової авіації Повітряних сил ЗСУ.

У зв’язку із цим командування навчань рекомендує жителям населених пунктів, розташованих навколо Міжнародного центру миротворчості та безпеки, та гостям Львівської області обмежити відвідування території навчальних ділянок військового полігону з міркувань безпеки.

Зокрема, не заходити та не заїжджати в зони, позначені покажчиками або оточені допоміжним військовим персоналом. Деякі ділянки місцевості і автомобільних доріг на території полігону буде закрито для проходу та проїзду.

Територія військового полігону охоронятиметься підрозділами Військової служби правопорядку ЗСУ, які мають повноваження затримувати підозрілих осіб на території військових об’єктів на термін до 72 годин.

Під час руху колон військової техніки водіїв цивільного транспорту просять дотримуватися правил дорожнього руху й уважно стежити за сигналами та вказівками, які подаватимуть екіпажі військової інспекції дорожнього руху, йдеться у повідомленні.

Точний час початку та закінчення навчань на сайті Міноборони України не вказано.