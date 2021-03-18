Львівська обласна комісія ТЕБ і НС вирішила з 19 до 29 березня ввести в області низку обмежувальних заходів з можливим продовженням - залежно від епідеміологічної ситуації.

Про це повідомила пресслужба Львівської ОДА.

Обмежувальні заходи передбачають заборону на:

діяльність закладів харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос і закладів громадського харчування в аеропортах;

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім: діяльності банків, пошти, ветеринарних клінік, зоомагазинів, АЗС, салонів краси, майстерень за попереднім записом;

приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів;

приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів;

робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

діяльність непродовольчих ринків.

Крім того, заступник голови Львівської ОДА Іван Собко зазначив, що вчора підписав розпорядження про збільшення кількості ліжкомісць в опорних медичних закладах.

Він також додав, що поки що ситуація з госпіталізацією не є критичною. Проте гострим є питання кисневого забезпечення.

“На жаль, кількість кисневозалежних пацієнтів зростає, зокрема якщо раніше це були люди старшого віку, то сьогодні ситуація змінилася, є діти, підключені до ШВЛ. На певних адмінтериторіях де дуже високі показники хворих. Тому рекомендуємо головам ОТГ, де є перевищені показники по епідситуації, вживати додаткових заходів в частині обмежень”, – наголосив Собко.