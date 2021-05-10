Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України у Львівській області з 12 по 14 травня проведе планові антитерористичні і контрдиверсійні вчення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Тренування відбудуться в умовах максимально наближених до реальних.

“У період з 12 по 14 травня 2021 року координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України у Львівській області проведе планові антитерористичні та контрдиверсійні навчання”, – йдеться у повідомленні.

СБУ просить місцевих жителів мати при собі документи, що посвідчують особу, оскільки під час навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, догляду автомобільного транспорту.

Крім того, у Службі безпеки закликали громадян у випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за номерами “гарячої лінії” УСБУ у Львівській області (032) 261-61-42, або телефонувати за номером 102.