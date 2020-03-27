У Львівській області запускають масове тестування на COVID-19

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що тестування будуть робити у співпраці з Львівським ІТ Кластером.

“Зараз ми активно розробляємо алгоритм та правила такого тестування. Передбачаю, що перші масові тестування будуть проведені з середини наступного тижня. Провести таке тестування – справа не одного дня і на це знадобиться чимало зусиль, просте, я впевнений, що ці зусилля дадуть той результат, на який ми очікуємо – збережене здоров’я і життя мільйонів українців”, – зазначив голова ОДА Максим Козицький.

Він наголосив, що першими тестування пройдуть ті, хто нещодавно повернувся з-за кордону, або мав контакт із підтвердженими хворими на коронавірус.

У свою чергу, СЕО Львівського ІТ Кластеру Степан Веселовський додав, що першим пріоритетом проєкту United for health є запуск масового тестування населення та збір даних.

“Адже саме дані про хворих дадуть нам можливість прогнозувати ситуацію в місті та області надалі – піки спалаху, навантаженість на медичну інфраструктуру, тощо “, – сказав він.