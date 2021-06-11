У Львівській області затримали священника, який торгував вогнепальною зброєю та боєприпасами. Їх він зберігав у церкві.

Про це повідомили у департаменті карного розшуку.

Так, в квітні цього року працівники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області отримали оперативну інформацію про те, що житель одного із сіл Львівської області займається незаконним продажем вогнепальної зброї та боєприпасів. Зловмисник діяв через мережу Інтернет, відкрито вів листування, надавав консультації та роз’яснення.

Правоохоронці встановили, що фігурант купував травматичну та газову зброю, переробляв її під вогнепальну, сам “товар“ надсилав поштою. При цьому усіма силами намагався зберегти анонімність. Оперативники протягом декількох місяців документували злочинну діяльність 47-річного чоловіка.

Зазначається, що вказані злочини вчиняв священник однієї із церков у Львівській області, який вже двічі притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні кримінальні правопорушення. Зброю та боєприпаси чоловік зберігав навіть у церкві.

9 червня працівники управління карного розшуку, слідчого управління, Ковельського райуправління ГУНП у Волинській області, за силової підтримки спецпризначенців КОРД та РПОП затримали “умільця“. А також провели ряд обшуків, за результатами яких вилучили зброю, боєприпаси, документи, а також інші речові докази, які підтверджують причетність чоловіка до злочинної діяльності.

Наразі затриманому повідомили про підозру, вирішується питання обрання міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.