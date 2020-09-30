В одному із сіл Старосамбірського району у Львівській області 36-річна жінка застрелила двох малолітніх доньок, а потім вчинила самогубство.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Львівській області.

На місці події працювала слідчі та оперативники карного розшуку, експерти-криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також співробітники Старосамбірського відділення поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що 29 вересня близько 22:30 жінка, котра мешкала у садибі на території відпочинкового комплексу, здійснила два постріли з мисливської рушниці у своїх доньок віком 5 та 9 років, які від отриманих поранень померли на місці події. Після цього жінка вчинила самогубство, вистреливши у себе з тієї ж рушниці.

Зброю поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою “самогубство” та п.1 , п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.