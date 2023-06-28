У Львові біля Оперного театру встановили скульптуру "Містер Арбітріум". Він тимчасово буде "тримати" театр, а потім – подорожувати світом.

Джерело: Львівська міська рада.

Статуя, створена італійським митцем Емануеле Джіаннеллі, має висоту 5,5 метрів. Художник своєю роботою хотів проілюструвати підтримку України у цей непростий час.

За ідеєю Джіаннеллі, фігура чоловіка одночасно і штовхає, і підтримує. На його думку, ця особливість має нести українцям надію, підтримувати громадян і державу в час скорботи та страждання, та відштовхнути війну, даючи простір миру та відбудові.

“Про цю мистецьку провокацію вже гудить майже весь Львів. Скульптура чоловіка, “Містера Арбітріума”, штовхає і підтримує. Це те, що має робити культура – сьогодні й завжди”, – написав мер Львова Андрій Садовий.

Локацію обрали символічно – вона підтримує оперний театр, а разом з ним – українське мистецтво та культурну спадщину.

“Мені приємно усвідомлювати, що ця скульптура підтримуватиме українське мистецтво, історію та культуру. Окрім цього, я прагну, щоб мій проєкт став реальною підтримкою всіх художників, музикантів, акторів і діячів культури та мистецтва України”, – поділився Емануеле Джіаннеллі.

Зі львівського бюджету не було витрачено ані копійки для перевезення та встановлення скульптури. Її привезли у межах Lviv Urban Forum. Протягом трьох днів до міста з’їдуться сотні архітекторів та урбаністів, де обговорять питання відбудови українських міст та визначення цінностей для розвитку громад.