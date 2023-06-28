Джерело: Львівська міська рада.
Статуя, створена італійським митцем Емануеле Джіаннеллі, має висоту 5,5 метрів. Художник своєю роботою хотів проілюструвати підтримку України у цей непростий час.
За ідеєю Джіаннеллі, фігура чоловіка одночасно і штовхає, і тримає. На його думку, ця особливість має нести українцям надію, підтримувати громадян і державу в час скорботи та страждання, та відштовхнути війну, даючи простір миру та відбудові.
“Про цю мистецьку провокацію вже гудить майже весь Львів. Скульптура чоловіка “Містера Арбітріума” штовхає і тримає. Це те, що має робити культура – сьогодні й завжди”, – написав мер Львова Андрій Садовий.
Локацію обрали символічно — вона підтримує оперний театр, а разом з ним українське мистецтво та культурну спадщину.
“Мені приємно усвідомлювати, що ця скульптура підтримуватиме українське мистецтво, історію та культуру. Окрім цього, я прагну, щоб мій проєкт став реальною підтримкою всіх художників, музикантів, акторів і діячів культури та мистецтва України”, — поділився Емануеле Джіаннеллі.
Зі львівського бюджету не було витрачено ані копійки для перевезення для встановлення скульптури. Її привезли у межах Lviv Urban Forum. Протягом трьох днів до міста з’їдуться сотні архітекторів та урбаністів, де порушать питання відбудови українських міст та визначення цінностей для розвитку громад.
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