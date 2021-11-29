Кілька блогерів-"мільйонників" зі Львова влаштували БДСМ-вечірку, присвячену дню народження одного з "колег". Це відбулося у день памʼяті жертв Голодоморів, що викликало гнів у соціальних мережах.

Про це повідомляють #Букви.

27 листопада в Україні відзначали день пам’яті жертв Голодоморів. Але у Будинку вчених у Львові блогер-“мільйонник” із Чернівців Олександр Заліско на честь свого дня народження влаштував БДСМ-вечірку.

Серед інших блогерів з Instagram там були присутні:

Саша Бо (1,9 млн підписників);

Таня Самбурська (1,5 млн підписників);

Валерія Юрченко (1,3 млн підписників);

Наталі Литвин (1 млн підписників);

інші відомі блогери.

Один із запрошених — Володимир Остапчук — опублікував фото з вечірки, підписавши його зневажливим коментарем: “Блогерська голодна туса”.

Інші учасники також активно постили світлини з вечірки.

Після цього у соціальних мережах піднялась хвиля гніву користувачів, які не розуміли, як можна влаштовувати свято у День жалоби.

Після вечірки

Блогери з вечірки почали виправдовуватися.

Основна думка, яку хотіли довести присутні на згаданій вечірці, – це те, що “якщо день народження випало на цей день, то я не винен”.

Сам Заліско сказав, що він “святкує свій день народження так, як йому захочеться”.

Реакція правоохоронців

Разом з користувачами соціальних мереж, таку вечірку “не оцінили” також поліціянти та місцеві чиновники.

Ще 30 жовтня Львівська область потрапила до червоної зони карантинних обмежень.

Вранці 29 листопада Заліско повідомив, що його викликають до поліції.

Місцевий активіст і громадський діяч Роман Салабай також повідомив, що позиція адміністрації Будинку вчених – засудження того, що відбулося. Директор закладу повідомив, що він не знав, якого розмаху набуде вечірка.

Але чиновники не зовсім повірили у цю версію.

Перший заступник львівського міського голови Андрій Москаленко повідомив, що рішенням місцевої комісії ТЕБ і НС Будинок вчених було закрито за порушення карантинних вимог.

Пізніше поліція Львівської області повідомила, що на організатора вечірки було складено адміністративний протокол за порушення карантинних вимог. Йому загрожує штраф від 17 тисяч гривень.

Реакція соцмереж

Відомі місцеві блогери засудили проведення БДСМ-вечірки під час Дня памʼяті.

Львівський активіст Роман Салабай порівняв толерування учасників вечірки з толеруванням домашнього насильства.

Письменниця та блогериня зі Львівської області Юлія Сливка дуже емоційно відреагувала на вечірку.

Вона також вважає, що не можна проводити вечірки, коли “винищували націю” та “закатували 4 млн громадян”.

Пізніше і Сливка, і Салабай закликали бренди, які співпрацюють з учасниками вечірки, бойкотувати останніх.

Блогер Андрій Смолій також закликав до бойкоту співпраці брендів з учасниками вечірки.

Відреагував на ситуацію активіст Сергій Стерненко, який опублікував ціле відео, де зібрав факти з вечірки, а також висловив власну позицію.

Реакція рекламодавців

Кілька брендів, які співпрацювали з блогерами, відкрито відмовилися від цього.

Серед них Rozetka, Metro, Lovare, Flint, Pepsi, “Фокстрот” та “Нова Пошта”.

Але не всі рекламодавці обрали таку позицію – “Київстар” взяв час “на роздуми”, а київський ЦУМ зняв відмітку під відповідним постом та нічого не відповів.

Нагадаємо, ПрАТ “Київстар” належить групі компаній Veon, якою володіє російський холдинг “Альфа-Груп” на чолі з російськими громадянами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Петром Авеном. Наприкінці 90-х – початку 00-х років перший відкрито підтримував президента Росії Володимира Путіна.

Київським ЦУМом через сітку компаній володіє холдинг SCM бізнесмена Ріната Ахметова.