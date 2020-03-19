Про це повідомила пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.

“Ситуація з транспортом складна. Сьогодні на ранок вихід автобусів АТП-1 на маршрути становив понад 40%, а приватних теж приблизно 40%, тролейбуси та трамваї були в більшій кількості. В обід на маршрутах приватних перевізників їздило лише 10%. Відповідно було багато скарг від мешканців на роботу транспорту. Було багато конфліктних ситуацій, були бійки, було так, що транспорт простоював більш як 1 годину. Також від сьогодні працює поліція та Укртрансбезпека, які накладають штрафи на водіїв і перевізників, які не дотримуються постанови, і в транспорті є більше ніж 10 пасажирів. Поліція вже винесла 5 постанов по 17 тис. грн на водіїв. Завтра будуть ще жорсткіші методи”, – розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Тож для врегулювання ситуації комісія міської ради прийняла рішення про тимчасове зупинення безкоштовного перевезення у громадському транспорті Львова осіб усіх пільгових категорій.

Наголошується, що рішення набере чинності з понеділка, 23 березня, і діятиме до закінчення карантину.

“Ситуація не типова, та мусимо дотримуватися постанови Кабміну. Часто медсестри, лікарі не можуть сісти у транспорт, бо з поваги пропускають пільговиків. Тому маємо інформувати людей і пояснити, що є карантин, треба бути вдома, зокрема особам групи ризику, і дати можливість доїхати на роботу тим людям, які забезпечують життєдіяльність міста“, – додав мер Львова Андрій Садовий.