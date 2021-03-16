У Львові через швидке зростання кількості хворих на коронавірус COVID-19 розгорнуть додаткові госпіталі.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

За його словами, за останню добу у Львові госпіталізували 79 людей. Виписали з лікарень – 46. Загалом на лікуванні перебуває 652 хворих, більшість з них потребують забезпечення киснем.

”Таку динаміку ми спостерігаємо вже другий тиждень. З кожним днем кількість важких хворих збільшується, а запас ліжок зменшується. І це відбувається дуже швидко. Сьогодні міська комісія з надзвичайних ситуацій затвердить кількість і місце розташування госпіталів, які будуть розгорнуті на базі наших поліклінік”, – зазначив Садовий.

Він також додав, що на першому етапі у місті планується залучити 366 ліжок.