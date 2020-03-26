У Львові доглядатимуть за домашніми тваринами одиноких людей на час можливо го ушпиталення.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

“Дуже важливе питання, яке ми сьогодні розглядали, це є догляд за домашніми улюбленцями літніх людей. Тому що коли є старші люди, і вони є на карантині, то питання — чи мають вони виходити зі своїми улюбленцями гуляти. І ми домовились, що ЛКП “Лев” готове взяти на себе таку функцію, що ми можемо прийти й допомогти з вигулом, можемо допомогти з харчами”, – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Крім того, він наголосив, якщо людина потрапить до лікарні, комунальне підприємство за умови укладання відповідного договору доглядатиме за твариною. Зокрема, мобільна бригада ветеринарних спеціалістів зможе забезпечити ветеринарний огляд та, за потреби, лікування тварини, грумінг (купання), годування, дворазовий вигул собак та прибирання за котами.

Садовий додав, що у місті проживає майже2 тис. одиноких людей, у яких немає родичів.

Для укладення відповідної угоди варто звернутись на Гарячу лінію м. Львова (1580) або безпосередньо у ЛКП “Лев”, за тел.: (068) 535−45 45-або (032) 293−30−41.

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