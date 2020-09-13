У Львові двоє хлопців 16 та 18 років жорстоко побили двох чоловіків. Одни із них - загинув, інший перебуває у комі.

Про це повідомили в обласній поліції.

12 вересня близько 17:00 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у закинутій будівлі на вулиці Богдана Хмельницького виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

В іншій кімнаті цієї ж будівлі перебував ще один чоловік з чисельними тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці встановили особу загиблого – це 70-річний львів’янин. Інший потерпілий – 64-річний мешканець Львова, зараз він перебуває у комі.

“Тілесні ушкодження загиблий та його товариш могли отримати під час конфлікту з невідомими чоловіками, які жорстоко побили їх. Завдяки профісійній та злагодженій роботі співробітників усіх підрозділів поліції, а також чіткій координації дій, вже за кілька годин оперативники карного розшуку встановили особи та затримали 16-річного львів’янина та мешканця Жовківщини віком 18 років, причетних до вчинення цього злочину”, – розповів очільник поліції Львівщини Василь Віконський.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до десяти років позбавлення волі.