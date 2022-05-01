Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Facebook.

В одному з медзакладів Джолі провідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських військових по вокзалі у Краматорську.

“Її дуже розчулили їхні розповіді. Одна дівчинка навіть змогла приватно розповісти про свою мрію”, – зазначив Козицький.

Також акторка відвідала одну зі шкіл-інтернатів. Спілкувалася та фотографувалася з вихованцями. Пообіцяла, що ще приїде.

Окрім цього, пані посол знайшла час і щоб поспілкуватися з волонтерами, які надають медико-психологічну допомогу на Головному залізничному вокзалі Львова. Подякувала їм за працю. Сказала, що вона як мама, добре розуміє усю складність тих викликів, які постають перед ними, особливо, коли йдеться про допомогу дітям.