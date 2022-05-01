30 квітня голлівудська акторка, пані посол доброї волі Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців Анджеліна Джолі приїхала до Львова та відвідала постраждалих дітей від обстрілів росіян, котрі наразі перебувають на лікуванні.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Facebook.

В одному з медзакладів Джолі провідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських військових по вокзалі у Краматорську.

“Її дуже розчулили їхні розповіді. Одна дівчинка навіть змогла приватно розповісти про свою мрію”, – зазначив Козицький.

Також акторка відвідала одну зі шкіл-інтернатів. Спілкувалася та фотографувалася з вихованцями. Пообіцяла, що ще приїде.