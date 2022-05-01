Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Facebook.
В одному з медзакладів Джолі провідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських військових по вокзалі у Краматорську.
“Її дуже розчулили їхні розповіді. Одна дівчинка навіть змогла приватно розповісти про свою мрію”, – зазначив Козицький.
Також акторка відвідала одну зі шкіл-інтернатів. Спілкувалася та фотографувалася з вихованцями. Пообіцяла, що ще приїде.
- Нагадаємо, відома голлівудська акторка та представниця ООН Анджеліна Джолі прибула до України, щоб спільно з колегами допомагати українським тимчасово переміщеним особам. 30 квітня її помітили в одній з кав’ярень Львова.
- Візит посла доброї волі ООН та голлівудської акторки Анджеліни Джолі до українських переселенців у Львові у МЗС РФ схарактеризували як “спробу київського режиму та Заходу відвернути увагу від проблеми евакуації цивільних на Азовсталі”.
- Відома американська співачка Леді Гага під час свого виступу критично висловилася стосовно жителів РФ, назвавши їх “тупими”.