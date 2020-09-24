Про це поінформували у пресслужбі поліції Львівщини.

Сьогодні, 24 вересня, правоохоронці повідомили про підозру у причетності до розбещування та зґвалтування малолітніх дівчат 46-річному чоловікові, який був керівником одного з офіційно не зареєстрованих молодіжних таборів.

Поліціянти володіють інформацією про 11 таких злочинів. На момент скоєння злочинів дівчатам було від 11 до 14 років, перші випадки датовані 2015 роком.

“Були встановлені жертви зловмисника, на сьогодні — молоді жінки. Але у той час вони ще були дітьми, адже перші факти розбещення та зґвалтування датуються 2005 роком. Багато з них не хотіли згадувати ці події – і їх можна зрозуміти”, — зазначив очільник поліції Львівщини Василь Віконський.

Чоловіку інкримінують розбещення неповнолітніх, зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди та статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку (ч. 1 та ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 155 ККУ). Максимальне покарання, яке йому загрожує, — 15 років позбавлення волі.