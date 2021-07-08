Сьогодні, 8 липня, близько 14:10 у Львові народний депутат Олександр Юрченко під наркотиками скоїв автопригоду.

Про це повідомляє Varta І з посиланням на потерпілого водія Всеволода Боровця.

За даними Боровця, сьогодні, 8 липня, близько 14:10 у Львові народний депутат скоїв автопригоду.

“На площі Міцкевича Олександр Юрченко на авто Ford Mustang не впевневшись у безпечності маневру в’їхав заднім ходом в авто Volkswagen Jetta, яке їхало по головній дорозі. Після зіткнення народний депутат напав на водія Volkswagen Jetta, наніс йому тілесні пошкодження та відібрав смартфон. Внаслідок аварії зазнали ушкоджень транспортні засоби”, — йдеться у повідомленні.

За даними Varta І, у народного обранця тестом підтверджено наркотичне сп’яніння.

Народний депутат Гео Лерос опублікував тест на наркотики, який начебто здавав Юрченко.

“Володимир Зеленський, ти ж обіцяв посадити Юрченка за те, що він з його господарем Холодовим вимагав хабар за законопроект по відходам! Сьогодні Юрченко на своєму незадекларованому Мустангу ледь не вбив людей, перебуваючи під кайфом, влетів у Фольксваген у Львові. Після аварії він намагався втекти, його затримали місцеві. У його крові були знайдені важкі наркотики, дивіться фото в пості. Це так вони з Тищенко форуми проводять? Ти покриваєш цих виродків, але скоро над твоїм кодлом може відбутися самосуд! Я нагадаю, що голова твого офісу – головний корупціонер країни, а його кум торгував героїном, я це довів документально. Інший член вашої банди пан Холодов займається рейдерством, а його раб Юрченко не відповідає за скоєнні корупційні злочини та під кайфом давить людей своїм спортивним авто, бо відчуває безкарність”, – написав Лерос.

“Нагадаю, пів року тому НАБУ зафіксувало та оприлюднило відео, де Юрченко вимагав, а потім отримав хабар, але спокійно перебуває на волі, бо голосує за будь-які ваші забаганки. Це все відбувається, через те, що всі бачать, як президент плює на закони! Ти х*рово закінчиш, Володимире Олександровичу!

Тобі теж було б добре здати нарешті тест на наркотичні речовини, бо адекватності в тобі дуже мало”, – написав нардеп.

#Букви наразі намагаються отримати офіційний коментар у поліції. Також наразі не відомо, чи відповідає дійсності інформація про позитивний тест на наркотичне сп’яніння.

#Букви намагаються отримати коментар щодо ДТП у нардепа Юрченка, але зараз його телефон відключений.

Олександр Юрченко — народний депутат України 9-го скликання від партії “Слуга народу”, 14 вересня 2020 року Юрченка виключили зі фракції “Слуга народу” у ВР.

Справа Юрченка

Як відомо, 13 вересня нардеп Гео Лерос зробив чергову гучну заяву – він повідомив, що проти його вже колишнього колеги по фракції Олександра Юрченка проводяться слідчі дії НАБУ за лобіювання інтересів по законопроєкту про відходи. Лерос стверджував, що НАБУ нібито затримало на хабарі помічника депутата Юрченка, який взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачалися за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами. Ні Офіс генпрокурора, ні НАБУ спочатку жодним чином не відреагували на слова депутата.

Згодом голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія повідомив, що Юрченко має намір вийти з фракції допоки не доведе свою невинуватість у справі щодо отримання хабаря його “довіреною особою”.

Сам Юрченко пов’язав справу проти нього зі “сміттєвою мафією”.

15 вересня Національне антикорупційне бюро України опублікувало відеоматеріали, де довірена особа нардепа Юрченка домовляється з детективом НАБУ про хабар у 200 000 доларів за внесення правок по зеленому тарифу в законопроєкт про управління відходами. На відео також присутній і Юрченко, який говорить про “плюшки”, які він хоче отримати за роботу.

17 вересня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив нардепу Юрченку про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень і обов’язків.

Дії народного обранця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 і ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, а також підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб).

15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що поки немає достатніх підстав для оголошення підозри нардепу Олександру Юрченку у справі про отримання хабаря. Згодом Венедіктова все ж підписала повідомлення про підозру Юрченку та клопотання про обрання запобіжного заходу – утримання під вартою.

15 вересня суд обрав запобіжний захід Івану Фіщенку, якого НАБУ підозрює у хабарництві та змові з народним депутатом Юрченком. Його заарештували з можливістю внесення застави.

17 вересня народного депутата Олександра Юрченка офіційно виключили з фракції “Слуги народу”.

21 вересня Вищий антикорупційний суд заарештував Юрченка з можливістю вийти під заставу. Незабаром за нього внесли 3 мільйони 1 656 гривень застави. Вже в листопаді з нього зняли електронний браслет.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нардеп Олександр Юрченко сидітиме у в’язниці.