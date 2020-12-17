Служба безпеки України у Львові заблокувала незаконну діяльність одного з найбільших конвертаційних центрів у країні.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Встановлено, що організували конвертаційний центр двоє львівських бізнесменів. Вони зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств у кількох областях країни.

Співробітники СБУ задокументували, що ділки надавали “послуги“ підприємствам реального сектору економіки, зокрема при виконанні робіт, наданні послуг та постачанні товарів за бюджетні кошти.

Організатори забезпечували клієнтам мінімізацію податків, штучне завищення валових витрат, конвертацію коштів, документальне “прикриття“ безтоварних операцій, незаконне формування податкового кредиту та відшкодування ПДВ. Зловмисники також “допомагали“ замовникам із відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом.

Зазначається, що за попередніми підрахунками експертів, через підробку документів та їх використання, тільки протягом 2020 року зловмисники проконвертували майже 20 мільярдів гривень.

Під час проведення понад 30 одночасних обшуків правоохоронці виявили печатки фірм з ознаками фіктивності, комп’ютерну техніку, готівку та інше майно на суму понад 60 мільйонів гривень. Також вилучено фінансово-господарську документацію та чорнову бухгалтерію, які доводять здійснення незаконної діяльності.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.