У Львові низка митців розмалювали фрагменти російських боєприпасів. За отримані кошти з аукціону планують придбати безпілотник "Валькірія" для українських захисників.

Про це повідомила Львівська обласна рада.

Снаряди розмальовували у Львівському палаці мистецтв. У День Збройних сил України, 6 грудня, до цього долучилися митці Мечислав Малавський, Олена Жеребецька, Ольга Луковська, Сергій Міхновський, Ігор Бонішко, Олександр Дворський, Марта Луків та Ярослава Попович. Ще взяв участь директор Львівського палацу мистецтв Юрій Візняк.

“Не перемогти народ, який над смертю творить життя, який на уламках ракет малює квіти. А ті квіти знову стають оберегами, які рятують і бережуть наших військових”, – зазначив директор установи.

Художники прикрасили зображеннями квітів, ляльок-мотанок, янголів, вуличок та будинків Львова знешкоджену ворожу зброю. Згодом роботи продадуть на аукіоні.

За словами організаторки майбутнього аукціону Захари Миляник, кошти на БПЛА “Валькірію” збиратимуть у партнерстві з фондом Сергія Притули. Він може відбутися вже 17 грудня.

“Тож 17 грудня у Львові відбудеться благодійний аукціон “Миколай для ЗСУ”, де можна буде придбати ці та інші дивовижні мистецькі роботи, а також ще інакші лоти, пов’язані з дуже-дуже знаковими людьми в Україні”, – розповів Миляник.

Безпілотники виробляє проєкт Армія SOS. Виробник тренує українських бійців та навчає операторів користуватися цими БПЛА.