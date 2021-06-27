Сьогодні, 27 червня, у Львові під час проведення півмарафону помер 23-річний учасник.

Про це повідомив міський очільник Андрій Садовий.

За словами мера, хлопець не добіг 200 метрів. Медики констатували смерть.

Організатори спортивного дійства призупинили змагання, однак пізніше вони продовжились. Подробиці смерті 23-річного бігуна вони мають повідомити на екстреному брифінгу у мерії.

За інформацією місцевих ЗМІ, померлий бігун не був аматором – він неодноразово брав участь у схожих змаганнях.

В рамках заходу проводять індивідуальні забіги на 21 км, 10 км та 4,2 км. Окрім індивідуальних дистанцій, були також передбачені командні змагання, естафета, дитячі старти (1000 м, 500 м та 100 м) та сімейний забіг (1,6 км).

Цього року у забігах взяли участь близько 2500 учасників.