Про це повідомив міський очільник Андрій Садовий.
За словами мера, хлопець не добіг 200 метрів. Медики констатували смерть.
Організатори спортивного дійства призупинили змагання, однак пізніше вони продовжились. Подробиці смерті 23-річного бігуна вони мають повідомити на екстреному брифінгу у мерії.
За інформацією місцевих ЗМІ, померлий бігун не був аматором – він неодноразово брав участь у схожих змаганнях.
В рамках заходу проводять індивідуальні забіги на 21 км, 10 км та 4,2 км. Окрім індивідуальних дистанцій, були також передбачені командні змагання, естафета, дитячі старти (1000 м, 500 м та 100 м) та сімейний забіг (1,6 км).
Цього року у забігах взяли участь близько 2500 учасників.
- У травні повідомлялося, що у китайській провінції Ганьсу загинули під час лижного марафону на горі Байінь загинули 20 осіб.