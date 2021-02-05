Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
“Сьогодні вночі невідомі облили червоною фарбою пам‘ятник Степану Бандері. Не знаю хто і з якою метою це зробив, але сподіваюсь, що вандалів знайдуть і навчать, як правильно використовувати фарбу”, – йдеться в повідомленні.
Садовий зазначив, що заяву в поліцію вже направили. В найближчі години пам‘ятник буде відчищено.
“Всім, кому так заважає Бандера, треба зрозуміти, що славу і важливе місце в історії України неможливо замалювати фарбою”, – додав він.
У поліції області повідомили, що за даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 2 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
- У п’ятницю, 1 січня 2021 року, у Києві відбулася традиційна хода зі смолоскипами до річниці дня народження одного з головних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття Степана Бандери.