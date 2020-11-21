В ніч на суботу, 21 листопада, трансплантологи Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова провели три складні операції. Органи пересадили трьом пацієнтам від одного донора.

Про це повідомили на Facebook-сторінці медичного закладу.

Хірурги пересадили серце та дві нирки трьом пацієнтам. Донором став 28-річний чоловік, який помер від інсульту. Лікарі боролися за його життя протягом тижня.

Так, 36-річний житель Костянтинівки отримав нове серце. У дитинстві чоловік переніс грип з ускладненнями. Після цієї хвороби його серце збільшилося у чотири рази. Операція з трансплантації серця тривала з опівночі до 07:00.

Також хірурги успішно пересадили дві нирки померлого чоловіка. Одну з них пересадили 51-річному львів’янину. Пацієнт 10 років страждав хронічною хворобою нирок та перебував на діалізі. Друга нирка дісталася жителю Києва, якому 8 років тому вже пересадили нирку, але орган втратив свої функції.