Про це повідомили на Facebook-сторінці медичного закладу.
Хірурги пересадили серце та дві нирки трьом пацієнтам. Донором став 28-річний чоловік, який помер від інсульту. Лікарі боролися за його життя протягом тижня.
Так, 36-річний житель Костянтинівки отримав нове серце. У дитинстві чоловік переніс грип з ускладненнями. Після цієї хвороби його серце збільшилося у чотири рази. Операція з трансплантації серця тривала з опівночі до 07:00.
Також хірурги успішно пересадили дві нирки померлого чоловіка. Одну з них пересадили 51-річному львів’янину. Пацієнт 10 років страждав хронічною хворобою нирок та перебував на діалізі. Друга нирка дісталася жителю Києва, якому 8 років тому вже пересадили нирку, але орган втратив свої функції.
- 7 серпня в Україні вперше провели операцію з трансплантації підшлункової залози. Тоді Максим Степанов заявив, що трансплантація для МОЗ є одним із пріоритетів.
- 18 серпня пацієнт, якому пересадили донорські підшлункову залозу і нирку у Львові, помер. Лікарі зазначають, що тривалий час стан пацієнта був стабільним, нирка починала працювати, підшлункова залоза також. Але потім показники стрімко погіршилися, судини затромбувалися і ані операція, ані подальша реанімація уже не мали ефекту.