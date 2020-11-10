У Львові під будівлю суду, де розглядають справу Федини і Звіробій, привезли «заміноване» піаніно

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції у Львівській області.
За даними поліції, о 9:30 на спецлінію 102 повідомили, що по місту рухається автомобіль із вибухівкою. Було евакуйовано 254 особи, в тому числі працівників і відвідувачів Галицького суду. Однак поблизу вибухівки не знайшли.
Пізніше виявилося, що повідомили про замінування автомобіля KIA Sportage, на якому активісти привезли до будівлі суду паперове піаніно у знак протесту проти Зеленського. Людей до піаніно не пускали, поки не приїхали сапери та не підтвердили безпечність цього предмету.
Наразі поліція шукає особу, яка повідомила про фейкове замінування авто.
О 12:30 судове засідання по справі Федини та Звіробій таки розпочалося. Підтримати їх приїхав п’ятий президент України Петро Порошенко.
Як відомо, Софії Федині закидають погрозу вбивством президенту Володимиру Зеленському “у зв’язку з його державною діяльністю, за попередньою змовою групою осіб” (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу).
Так, 26 жовтня минулого року було оприлюднено відео різкої розмови президента Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому, що в Луганській області. В той же день в Facebook блогера-волонтера Марусі Звіробій було опубліковано відео, на якому вона і Федина розкритикували Зеленського за таку поведінку з ветеранами та бійцями.
“Товариш президент думає, що він безсмертний… Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Було б найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли дехто знову в білій сорочці припреться на передову”, – сказала Федина.
Про те, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через висловлювання нардепа стало відомо 1 листопада.
- 10 березня Печерський районний суд Києва обрав народному депутату Софії Федині (“Європейська Солідарність”) запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
- 12 травня суд не подовжив запобіжний захід Софії Федині,
- У червні Федина подала позов до Верховного суду з вимогою визнати указ Президента Володимира Зеленського про структуру ДБР протиправним. Цей указ президента ліквідував управління Держбюро розслідувань, яке займалося розслідуванням провадження проти неї.