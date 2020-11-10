У Львові під будівлю суду, де розглядають справу Федини і Звіробій, привезли «заміноване» піаніно

У вівторок, 10 листопада, у Галицькому районному суді Львова розглядають справу про погрози президенту Зеленському з боку нардепа від “Європейської солідарності” Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій. Однак розгляд справи перенесли через повідомлення про замінований автомобіль.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції у Львівській області.

За даними поліції, о 9:30 на спецлінію 102 повідомили, що по місту рухається автомобіль із вибухівкою. Було евакуйовано 254 особи, в тому числі працівників і відвідувачів Галицького суду. Однак поблизу вибухівки не знайшли.

Пізніше виявилося, що повідомили про замінування автомобіля KIA Sportage, на якому активісти привезли до будівлі суду паперове піаніно у знак протесту проти Зеленського. Людей до піаніно не пускали, поки не приїхали сапери та не підтвердили безпечність цього предмету.

Наразі поліція шукає особу, яка повідомила про фейкове замінування авто.

О 12:30 судове засідання по справі Федини та Звіробій таки розпочалося. Підтримати їх приїхав п’ятий президент України Петро Порошенко.