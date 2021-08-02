Під час буревію у Стрийському парку дерево впало на двох людей, які у цей момент сиділи на лавці.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Хлопцеві було 20 років, а дівчині – 18 років.

Молоді люди загинули на місці. Наразі з’ясовуються обставини трагедії.

Загиблим виявився курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Свояк.

“Хлопець проживав за межами навчального закладу й у вільний від служби та навчання час перебував на відпочинку у Стрийському парку разом із дівчиною, яка, на превеликий жаль, також загинула”, – зазначив депутат Львівської облради і начальник академії Павло Ткачук.

У ДСНС попереджали, що 1 серпня у Львові прогнозуються грози, подекуди пориви південно-східного вітру та шквали 17–22 м/с.