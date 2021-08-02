Про це повідомили у Львівській міській раді.
Хлопцеві було 20 років, а дівчині – 18 років.
Молоді люди загинули на місці. Наразі з’ясовуються обставини трагедії.
Загиблим виявився курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Свояк.
“Хлопець проживав за межами навчального закладу й у вільний від служби та навчання час перебував на відпочинку у Стрийському парку разом із дівчиною, яка, на превеликий жаль, також загинула”, – зазначив депутат Львівської облради і начальник академії Павло Ткачук.
У ДСНС попереджали, що 1 серпня у Львові прогнозуються грози, подекуди пориви південно-східного вітру та шквали 17–22 м/с.
- 22 липня вночі Одесу накрила потужна злива – у місті затопило вулиці, а деякі райони залишилися без світла.