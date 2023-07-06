Джерело: Ігор Клименко в Telegram, Андрій Садовий на брифінгу
Міністр назвав ситуацію з укриттями у Львові “обурливою”.
“Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновків деякі відповідальні особи так і не зробили”, – зазначив Клименко.
Він також додав:
“Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.135 Кримінального кодексу України – Залишення в небезпеці. Винні мають бути притягнені до відповідальності”.
Своєю чергою, мер Львова Андрій Садовий на брифінгу у Львівській ОВА зазначив:
“Я можу озвучити факт: Стрийська, 66 – є велике укриття. Там було 5 людей. Будинок, який був уражений, – більшість мешканців не пішли в укриття. Це є проблема”.
Він додав, що “деякі укриття не є ідеальними, але вони є та у робочому стані”.
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