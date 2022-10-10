Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
Попри відсутність електроенергії, зазначив Садовий, кожен має чітко розуміти, що робити далі.
“Оповіщення про повітряну небезпеку працює з перебоями через відсутність електроенергії. У випадку тривоги містом їздитимуть автомобілі з гучномовцями”, – наголосив він.
Очільник міста також зауважив, що частина вуличного освітлення теж не працює, тому закликав містян потрапити додому до того, як стемніє, та подбати про запас їжі та води.
Раніше мер столиці Віталій Кличко попередив про те, що жителям Києва та області доведеться перетерпіти незручності у вигляді віялових відключень електроенергії.
Внаслідок масованих обстрілів 10 жовтня станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. У частині областей немає світла.
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