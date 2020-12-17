Сьогодні вночі невідомі спалили легковий автомобіль детектива Національного антикорупційного бюро у Львові.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

“Приватний автомобіль (Skoda Octavia, 2012 р.в.) суттєво пошкоджено. Не виключаємо, що це може бути пов’язано з професійною діяльністю нашого співробітника”, – йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі Національної поліції внесли відомості до ЄРДР (ч.2 ст.347 КК України).

Фото: НАБУ

“НАБУ розраховує на оперативне та результативне розслідування злочину і просимо свідків, які володіють інформацією щодо цих подій звертатися до Шевченківського відділу поліції Львівщини”, – зазначили в НАБУ.