Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
“Приватний автомобіль (Skoda Octavia, 2012 р.в.) суттєво пошкоджено. Не виключаємо, що це може бути пов’язано з професійною діяльністю нашого співробітника”, – йдеться у повідомленні.
За цим фактом слідчі Національної поліції внесли відомості до ЄРДР (ч.2 ст.347 КК України).
Фото: НАБУ
“НАБУ розраховує на оперативне та результативне розслідування злочину і просимо свідків, які володіють інформацією щодо цих подій звертатися до Шевченківського відділу поліції Львівщини”, – зазначили в НАБУ.
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