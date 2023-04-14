14 квітня у Львові невідомі підпали один з храмів Української греко-католицької церкви.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Він зазначив, що новину про підпал церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, яка розташована у Сихівському районі міста, була отримана у Страсну п’ятницю.

“Храм, біля якого Папа Римський Іван Павло II під час візиту у Львів у 2001 році спілкувався з нашою молоддю. Це міг вчинити тільки лютий ворог нашого народу. Усіх винних обов’язково знайдуть. Вони мусять бути притягнуті до відповідальності”, – написав Козицький.

Він також подякував рятувальникам, які своєчасно погасили пожежу, завдяки чому храм не зазнав серйозних пошкоджень.