Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Зазначається, що через закриття підприємств на час карантину фізичні особи-підприємці понесли значні збитки і були вимушені звільнити працівників.

Протестуючі заявили, що вважають несправедливою ситуацію, коли великий бізнес при цьому лише збільшує прибутки.

“У мене крамниця, жіноча група товарів на місцевому ринку “Південний”. Ще до карантину не було масового напливу людей, тому ми цілком можемо обмежити доступ людей і дотримуватись вимог у час карантину. Приміщення 50 метрів квадратних і два місця для примірювання. Втрати великі, тому що тиждень перед карантином завезли сезонний товар. Навіть, якщо ми через тиждень відкриємось, цей товар весняний не продамо, бо вже потрібні футболки. Ми цей сезон похоронили, а це втрати 10 тисяч доларів. Купити зараз літній товар проблема з фінансами”, – розповів підприємець Юрій Устяк.

Протестуючі наголосили, що у них немає грошей на оренду, закупівлю товарів, зарплати найманим працівникам. Водночас, міська рада ухвалила рішення звільнити підприємців від єдиного податку, але як це має працювати реально, поки що люди не знають.

Учасники акції вимагали від влади місцевого і центрального рівня зняти заборону щодо діяльності мікробізнесу.