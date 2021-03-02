Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
“Зловмисницю викрили співробітники Управління протидії кіберзлочинам спільно зі слідчими Львівського районного управління поліції під час моніторингу мережі Інтернет. Правоохоронці встановили, що в період від березня 2020 року по лютий 2021 року львів’янка створювала та викладала на одному з телеграм-каналів фото та відео з ознаками порнографії, після чого пропонувала інтернет-користувачам за оплату отримати доступ до їх перегляду”, – йдеться у повідомленні.
Під час обшуків в оселі дівчини правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази.
“Згідно з висновками експертів, фото та відео, що містились на цих носіях, належать до продукції порнографічного характеру”, – повідомили в поліції.
Також 26 лютого слідчі повідомили дівчині про підозру за ч.1 та ч.3 ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу. Їй загрожує до семи років позбавлення волі.
- Раніше повідомлялося, що кіберполіція викрила злочинну групу колекторів у шантажі та створенні порнографічного контенту із зображенням клієнтів-боржників.