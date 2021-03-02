Слідчі Національної поліції повідомили про підозру 27-річній львів’янці, яка розповсюджувала в інтернеті власні інтимні фото та відео. Дівчині загрожує до семи років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

“Зловмисницю викрили співробітники Управління протидії кіберзлочинам спільно зі слідчими Львівського районного управління поліції під час моніторингу мережі Інтернет. Правоохоронці встановили, що в період від березня 2020 року по лютий 2021 року львів’янка створювала та викладала на одному з телеграм-каналів фото та відео з ознаками порнографії, після чого пропонувала інтернет-користувачам за оплату отримати доступ до їх перегляду”, – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків в оселі дівчини правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази.

“Згідно з висновками експертів, фото та відео, що містились на цих носіях, належать до продукції порнографічного характеру”, – повідомили в поліції.

Також 26 лютого слідчі повідомили дівчині про підозру за ч.1 та ч.3 ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу. Їй загрожує до семи років позбавлення волі.