6 грудня у Львові померла зв’язкова УПА (Української повстанської армії) Ольга Ільків. У червні 2021 року жінці виповнилось 101 рік.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

“Легендарна жінка, що присвятила все своє довге, насичене життя служінню Україні. За її спиною – роки переслідувань, радянських тюрем та важкої щоденної боротьби. Незбагненна втрата для нашого міста і нашої країни”, – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Ольга Ільків – зв’язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича відома під псевдонімами “Роксоляна” та “О. Звіробій”, політув’язнена, 14 років провела в радянських тюрмах.

У 2008 році нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ-го ступеня. Членкиня Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби.

Ольга Фаустинівна авторка низки статей про Романа Шухевича. 2015 року Ольга Ільків презентувала свою збірку вірші “У тенетах двох закриток”.