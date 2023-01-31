У Львові пройшло прощання з американським добровольцем Деніелом Вінні Свіфтом, який загинув, захищаючи Україну у повномасштабній російсько-українській війні.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

31 січня у Львові попрощалися із Деніелом. Він боровся у складі Інтернаціонального легіону та був відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

“Тепер хоробрий “морський котик” відправляється в останню путь, додому. Щирі співчуття родині та вічна пам‘ять Захиснику”, – написав міський голова.

Він наголосив, аби зупинити смерті захисників, Україні потрібна потужна зброя. Садовий звернувся до усього світу – не відкладати на потім те, що може вже сьогодні врятувати життя. Мер додав, що за цей рік всі зрозуміли, що зупинити війну можна лише силою.

Андрій Садовий закликав надати Україні танки та винищувачі: “Росія сьогодні є пораненим ведмедем, якого треба загнати в лігво. І зробити ми можемо це, лише об’єднавши всі наші ресурси”, – констатував міський голова.