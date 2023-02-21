У Львові презентували перший друкований український словник до Дня рідної мови

Про це повідомила пресслужба музею у Facebook.
Світ побачив “Лексис” у 1596 році. Він відіграв значну роль у розвитку східнослов’янської лексикографії, серед якої українська.
“Сьогодні (21 лютого – ред.) – Міжнародний день рідної мови. З цієї нагоди презентуємо перший друкований церковнослов’янсько-український словник мовознавця, письменника та перекладача Лаврентія Зизанія (1560-ті (?) – після 1634), який зберігається у фонді рукописів та стародруків НМЛ”, — йдеться у повідомленні.
Мовознавець використовував українську мову у частині “Лексиса”. Він “об’єктивно сприяв поширенню і закріпленню її в літературі, підвищував її авторитет в очах сучасників та доводив, що українська мова гідна бути літературною мовою”.
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