У Львові презентували перший друкований український словник до Дня рідної мови

У Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького (НМЛ) презентували перший друкований церковнослов'янсько-український словник "Лексис" Лаврентія Зизанія 1596 року. В установі зберігається цей примірник.

Про це повідомила пресслужба музею у Facebook.

Світ побачив “Лексис” у 1596 році. Він відіграв значну роль у розвитку східнослов’янської лексикографії, серед якої українська.

“Сьогодні (21 лютого – ред.) – Міжнародний день рідної мови. З цієї нагоди презентуємо перший друкований церковнослов’янсько-український словник мовознавця, письменника та перекладача Лаврентія Зизанія (1560-ті (?) – після 1634), який зберігається у фонді рукописів та стародруків НМЛ”, — йдеться у повідомленні.

У словнику 1061 “словенське” слово, тобто церковнослов’янських або староруських, малозрозумілих для читачів. Автор передає “словенські реченія” відповідниками тогочасної української літературної мови.