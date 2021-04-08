Влада Львова вирішила продовжити дію жорстких карантинних обмежень у місті до 19 квітня через складну ситуацію з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер Львова Андрій Садовий.

Так, посилений карантин у Львові продовжили ще на тиждень –до 19 квітня.

Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“На основі моніторингу епідемічної ситуації комісія прийме рішення про можливість роботи літніх терас, непродовольчих ринків та відвідування початкової школи”, – зазначив Садовий.

За його словами, місто закупить 4 кисневі станції для міських медзакладів, які лікують хворих на COVID-19. Крім того, на базі Міської дитячої клінічної лікарні розгорнуть 105 ліжок для дітей, які хворіють на коронавірус.

Як поінформували в пресслужбі Львівської міської ради, із загальної кількості ліжок у міських лікарнях, які передбачені для лікування хворих на коронавірус, на сьогоднішній ранок 69% зайнято хворими. Наразі вільним залишається 501 ліжко.

Варто зазначити, що спочатку жорсткий карантин у Львові продовжували до 12 квітня. Були встановлені нові обмеження:

• транспорт переведено в режим спецперевезень (безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій було призупинено);

• усі дитячі садки перейшли в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють;

• школи продовжують навчання у дистанційному режимі;

• магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють лише на виніс та за попереднім замовленням;

• непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів), повинні бути зачинені;

• відкриття літніх майданчиків відтермінували;

• заборонено проведення усіх масових заходів;

• усі заклади харчування працюють лише на виніс та адресну доставку.

Роботодавцям було рекомендовано перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи.

Варто зазначити, що Львів перебуває у “червоній” зоні карантину з 25 березня. Жорсткий карантин у місті триває з 19 березня.