Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер Львова Андрій Садовий.
Так, посилений карантин у Львові продовжили ще на тиждень –до 19 квітня.
Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
“На основі моніторингу епідемічної ситуації комісія прийме рішення про можливість роботи літніх терас, непродовольчих ринків та відвідування початкової школи”, – зазначив Садовий.
За його словами, місто закупить 4 кисневі станції для міських медзакладів, які лікують хворих на COVID-19. Крім того, на базі Міської дитячої клінічної лікарні розгорнуть 105 ліжок для дітей, які хворіють на коронавірус.
Як поінформували в пресслужбі Львівської міської ради, із загальної кількості ліжок у міських лікарнях, які передбачені для лікування хворих на коронавірус, на сьогоднішній ранок 69% зайнято хворими. Наразі вільним залишається 501 ліжко.
Варто зазначити, що спочатку жорсткий карантин у Львові продовжували до 12 квітня. Були встановлені нові обмеження:
• транспорт переведено в режим спецперевезень (безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій було призупинено);
• усі дитячі садки перейшли в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють;
• школи продовжують навчання у дистанційному режимі;
• магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють лише на виніс та за попереднім замовленням;
• непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів), повинні бути зачинені;
• відкриття літніх майданчиків відтермінували;
• заборонено проведення усіх масових заходів;
• усі заклади харчування працюють лише на виніс та адресну доставку.
Роботодавцям було рекомендовано перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи.
Варто зазначити, що Львів перебуває у “червоній” зоні карантину з 25 березня. Жорсткий карантин у місті триває з 19 березня.