Про це повідомили голова Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.
Козицький у своєму Telegram-каналі повідомив. що росіяни завдали удару об‘єкті енергетики у Львівській області.
“Залишайтеся в укриттях! Не поширюйте фото, відео та чуток”, – написав він.
Трохи згодом очільник Львівщини попередив, що у Львові та області знову можливі перебої з електропостачанням.
“Після завершення тривоги залучимо усі служби для оперативного відновлення роботи енергомережі. Перебувайте в укритті, загроза ще триває”, – наголосив він.
Про вибухи у Львові також повідомив Андрій Садовий.
“Ракетний удар по об’єкту критичної інфраструктури Львова. Частина міста знову без електропостачання. Залишайтесь в укриттях!” – написав він.
Додамо, що напередодні, 10 жовтня, російські окупанти також завдали ударів по об’єктах енергетики Львова, внаслідок чого 90% міста залишилось без електропостачання. До опівночі 10 жовтня його вдалось відновити.
ОНОВЛЕННЯ: о 12:29 Максим Козицький повідомив про те, що у Львівській області пролунало три вибухи на двох об’єктах енергетики.
“Інформації щодо постраждалих наразі не надходило. Небезпека ще триває”, – написав він.
- Від ранку фактично по всій території України – окрім тимчасово окупованого Криму – лунає повітряна тривога. Другий день поспіль росіяни завдають масованих обстрілів по Україні. Частину з них вже збили сили ППО.