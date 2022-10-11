Близько 12 години у Львові пролунало два потужні вибухи. Російські окупанти завдали удару по об'єкту енергетики. Частина міста знову залишилась без електропостачання.

Про це повідомили голова Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.

Козицький у своєму Telegram-каналі повідомив. що росіяни завдали удару об‘єкті енергетики у Львівській області.

“Залишайтеся в укриттях! Не поширюйте фото, відео та чуток”, – написав він.

Трохи згодом очільник Львівщини попередив, що у Львові та області знову можливі перебої з електропостачанням.

“Після завершення тривоги залучимо усі служби для оперативного відновлення роботи енергомережі. Перебувайте в укритті, загроза ще триває”, – наголосив він.

Про вибухи у Львові також повідомив Андрій Садовий.

“Ракетний удар по об’єкту критичної інфраструктури Львова. Частина міста знову без електропостачання. Залишайтесь в укриттях!” – написав він.

Додамо, що напередодні, 10 жовтня, російські окупанти також завдали ударів по об’єктах енергетики Львова, внаслідок чого 90% міста залишилось без електропостачання. До опівночі 10 жовтня його вдалось відновити.

ОНОВЛЕННЯ: о 12:29 Максим Козицький повідомив про те, що у Львівській області пролунало три вибухи на двох об’єктах енергетики.

“Інформації щодо постраждалих наразі не надходило. Небезпека ще триває”, – написав він.