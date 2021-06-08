Уранці 8 червня у Львові на вулиці Лисинецькій від травм, одержаних унаслідок падіння з висоти, загинула 17-річна дівчина. ЗМІ повідомили, що загибла — чемпіонка України з паверліфтингу Ірина Квас.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

Правоохоронці встановили особу загиблої, це жителька Яворівського району, студентка одного з навчальних закладів Львова.

“Попередньо встановлено, що дівчина випала з вікна на сьомому поверсі гуртожитку, в якому проживала”, – йдеться в повідомленні.

У поліції розв’язують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою “самогубство”.

Львівське видання Zaxid.net дізналося, що йдеться про чемпіонку України з паверліфтингу Ірину Квас. Цю інформацію підтвердила голова обласної федерації пауерліфтингу Марія Розторг.

Видання уточнило, що дівчина випала з гуртожитку техніко-економічного коледжу “Львівської політехніки”, де навчалася на другому курсі. Перш ніж випасти з вікна, дівчина зачинилася у своїй кімнаті зсередини, про це розповіли у пресслужбі університету.

На сторінці Львівської обласної федерації пауерліфтингу у Facebook опублікували співчуття близьким, друзям і тренеру загиблої.

“Важко усвідомити те, що відбулося, але Іра назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам’ять”, – зазначили в пості.