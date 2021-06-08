Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.
Правоохоронці встановили особу загиблої, це жителька Яворівського району, студентка одного з навчальних закладів Львова.
“Попередньо встановлено, що дівчина випала з вікна на сьомому поверсі гуртожитку, в якому проживала”, – йдеться в повідомленні.
У поліції розв’язують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою “самогубство”.
Львівське видання Zaxid.net дізналося, що йдеться про чемпіонку України з паверліфтингу Ірину Квас. Цю інформацію підтвердила голова обласної федерації пауерліфтингу Марія Розторг.
Видання уточнило, що дівчина випала з гуртожитку техніко-економічного коледжу “Львівської політехніки”, де навчалася на другому курсі. Перш ніж випасти з вікна, дівчина зачинилася у своїй кімнаті зсередини, про це розповіли у пресслужбі університету.
На сторінці Львівської обласної федерації пауерліфтингу у Facebook опублікували співчуття близьким, друзям і тренеру загиблої.
“Важко усвідомити те, що відбулося, але Іра назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам’ять”, – зазначили в пості.
- 17 травня у Києві на станції метро “Арсенальна” чоловік намагався покінчити життя самогубством, кинувшись під потяг.