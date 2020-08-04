Влада Львова вирішила не вводити додаткові обмеження через включення міста до "помаранчевої" зони карантину.

Про це поінформували в прес-службі Львівської міськради.

Таке рішення було ухвалено на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, на засіданні “було адаптовано рішення щодо “помаранчевої” зони”. Так, у Львові продовжать працювати хостели і фітнес-центри з дотриманням карантинних норм (використання масок, дезінфекторів, дотримання дистанції тощо).

“У форматі “помаранчевої” зони Львів функціонує вже близько останніх 5−6 місяців, саме тому спортивні заклади, фітнес-центри, хостели продовжують у Львові працювати. Ми проаналізували вимоги, які були в державній постанові, і розуміємо, що якщо в спортивному залі, клубі на 200, 300, 400 кв. м перебуває 2−3 людини, а ці заклади були сьогодні і вчора промоніторені, то зрозуміло, що небезпеки це не має. А для великої кількості людей — це робочі місця, це робота цілої індустрії. Саме тому такі заклади з дотриманням всіх необхідних карантинних вимог продовжують працювати”, – зазначив на брифінгу заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Він уточнив, що планові госпіталізації, робота дитячих таборів (що заборонені вимогами “помаранчевої” зони) і так не поновлювалися.

“Все решта, що раніше у Львові не функціонувало, і далі не функціонує: планова госпіталізація, робота дитячих баз, які вже не будуть запускатися до вересня — тобто це кілька пунктів, які до сьогодні не функціонували”, – наголосив Москаленко.

У місті проведуть додаткову перевірку ринків, супермаркетів, торгово-розважальних центрів, установ спорту і закладів громадського харчування на дотримання карантинних вимог.

Дане рішення також прокоментував у Facebook мер Львова Андрій Садовий.

“Фітнес-центри та хостели у Львові працюватимуть з дотриманням усіх карантинних норм. Моніторингові групи перевірятимуть дотримання цих правил. Додатково адаптовувати місто до правил “помаранчевої” зони необхідності немає, бо ми живемо в цьому режимі останні 6 місяців”, – написав він.

Як відомо, 31 липня відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому територію України розділили на чотири карантинні зони: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” і “червону”. Нові правила почали діяти з 3 серпня.

Найбільш жорсткі обмеження передбачені для “помаранчевої” і “червоної” зон. Львів потрапив у “помаранчеву” зону “.

Згідно з приписами Уряду, в регіонах “помаранчевої” зони, крім маскового режиму і перевезень пасажирів у межах сидячих місць:

• забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, турбази, і т.п.), крім готелів;

• забороняється робота розважальних закладів (нічних клубів) і ресторанів вночі;

• забороняються планові госпіталізації в лікарнях (крім окремих екстрених випадків);

• забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів;

• забороняється приймати нові зміни в дитячі табори;

• обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 осіб.