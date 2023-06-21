Повідомляє львівська журналістка Вікторія Балицька

Тема лекції – “З сексу починається все”. Її має провести психологиня та сексологиня із 6-річним стажем роботи Олена Дмитрієнко. В анонсі зазначено, що Дмитрієнко говоритиме з львівськими чиновниками про кар’єру та сексуальність, сексизм, шеймінг, заздрість, статеву дискримінацію та гомофобію.

Журналістка НТН Вікторія Балицька висловила свої обурення щодо цього.

“Це не вкладається в голові: в робочий час, півтори години працівники облдержадміністрації говоритимуть про значення сексу для них, і я припускаю, що за бюджетні кошти, бо навряд чи сексологиня займається благодійністю… хоча всяке може бути”.

За її словами, джерела в ОДА підтвердити, що справді відбудеться тренінг “З сексу починається все”.

“Львівська обласна державна адміністрація, зараз все починається з хвилини мовчання за загиблими, а не з сексу”, – додала Вікторія.

Вона також зазначила, що багато працівників ОДА шоковані від пропонованого тренінгу та хтось з них і скинув в публічний простір інформацію про лекцію.