Повідомляє львівська журналістка Вікторія Балицька
Тема лекції – “З сексу починається все”. Її має провести психологиня та сексологиня із 6-річним стажем роботи Олена Дмитрієнко. В анонсі зазначено, що Дмитрієнко говоритиме з львівськими чиновниками про кар’єру та сексуальність, сексизм, шеймінг, заздрість, статеву дискримінацію та гомофобію.
Журналістка НТН Вікторія Балицька висловила свої обурення щодо цього.
“Це не вкладається в голові: в робочий час, півтори години працівники облдержадміністрації говоритимуть про значення сексу для них, і я припускаю, що за бюджетні кошти, бо навряд чи сексологиня займається благодійністю… хоча всяке може бути”.
За її словами, джерела в ОДА підтвердити, що справді відбудеться тренінг “З сексу починається все”.
“Львівська обласна державна адміністрація, зараз все починається з хвилини мовчання за загиблими, а не з сексу”, – додала Вікторія.
Вона також зазначила, що багато працівників ОДА шоковані від пропонованого тренінгу та хтось з них і скинув в публічний простір інформацію про лекцію.
- 1 червня, Державна прикордонна служба України провела тренінг на тему виїзду за межі країни в умовах воєнного стану.