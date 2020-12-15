У Львові та у Рівному під час спроб зробити селфі в один день загинули дві дівчини-підлітка.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Львівській області та у Рівненській області.

Так, тіло 15-річної львів’янки, про зникнення якої напередодні повідомили її батьки, виявили 14 грудня близько 1:30. Загиблу знайшли на коліях на території товарного парку залізничної станції “Підзамче” на вулиці Богдана Хмельницького у Львові.

Як попередньо встановили медики, дівчина загинула внаслідок ураження електричним струмом.

Зазначається, що ураження струмом вона отримала під час того, як робила селфі на товарному вагоні та доторкнулась до лінії електропередач.

Крім того, 13 грудня по вулиці Пластовій у Рівному із даху семиповерхової будівлі впала неповнолітня дівчина.

Встановлено, що дві 15-річні рівнянки, учениці 10 класу, перебували на даху недобудованого корпусу гуртожитку навчального закладу. Одна із дівчат під час фотографування не втрималась і впала. Від отриманих травм неповнолітня загинула на місці події: медикам не вдалося врятувати її життя.