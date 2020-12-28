У Львові відкрили кримінальну справу проти 19-річного киянина, який розгулював із шапкою з радянською кокардою.

Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

“Сьогодні, 28 грудня, близько 16:30, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з кафе на вулиці Валовій у Львові перебуває чоловік, на шапці якого присутня комуністична символіка. На місці працювала слідчо-оперативна група Галицького відділу поліції. Правоохоронці встановили особу зловмисника – 19-річного жителя Києва”, – йдеться у повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка вилучила у 19-річного жителя Києва шапку з кокардою, на якій зображено серп і молот у червоній зірці.

Фото: Нацполіція

За використання комуністичної символіки на одязі туристу з Києва загрожує до п’яти років позбавлення волі (за ч.1 ст.436−1 Кримінального кодексу України).

Варто відзначити, що в Україні з 2015 року діє закон “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

Згідно з цим документом, в Україні заборонено виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів.