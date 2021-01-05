Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“У ході спільної операції, завдяки зусиллям співробітників Одеської митниці та Львівської митниці Держмитслужби, працівників Служба безпеки України, під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури, виявлено 1,035 тонни героїну, який громадяни Туреччини намагались переправити до Євросоюзу”, – сказано в повідомленні.

Транснаціональна організована злочинна група, що складалася з громадян Туреччини, планувала переправити героїн в ЄС під виглядом дипломатичного вантажу. Вони організували ввезення героїну на територію України на судні, що прибуло в Одеський порт у грудні 2020 року.

Для проведення заходів з виявлення та ліквідації каналу контрабанди наркотиків на територію України було прийнято рішення провести т.зв. контрольовану поставку.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: СБУ

“Відтак 30 грудня два контейнери із задекларованим вантажем рису, що переміщувались на судні, були безперешкодно направлені до місця оформлення контейнерів. Далі цей “товар” організатори перевозили автотранспортом на Західну Україну (Львів)”, – інформують у ДМС.

Трьох іноземців затримали у Львові під час фасування наркотиків на орендованих складах. У цей же день там затримали громадянина Туреччини – одного з організаторів наркотрафіку.

Правоохоронці виявили 1035 кг героїну, готового до транспортування. Це підтвердили експрес-тести. В СБУ зазначають, що вартість вилучених наркотиків за цінами “чорного” ринку становить понад 2,3 мільярда гривень.

У свою чергу, в офісі генпрокурора заявили, що виявлена ​​партія є рекордною.