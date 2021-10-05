Сьогодні біля ізолятора львівської лікарні утворилася черга із машин швидкої допомоги, які привозять хворих із підозрою на коронавірус.

Про це у Facebook повідомила керівниця відділу інформаційної політики Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Христина Каспшишак.

За словами речниці, за вчорашню добу зафіксовано рекордну кількість хворих від початку боротьби з пандемією – 81 особа.

Станом на ранок, 5 жовтня, у стаціонарі уже 409 підтверджених випадків. Серед них вакцинована лише одна особа.

Раніше мер Львова Андрій Садовий повідомив, що найближчими днями Львів може увійти до “червоної” зони карантину, через це є висока ймовірність введення жорстких карантинних обмежень.