4 квітня у Львові на 68 році життя померла відома українська художниця, ілюстраторка та літераторка Вікторія Ковальчук. Причиною смерті став коронавірус.

Про це у Facebook написали родичі художниці.

“Сьогодні, 04.04.2021 року, раба Божа Вікторія-Віра упокоїлася. Пробач їй, Боже, усі гріхи і даруй їй царство небесне. Це була людина не від світу сього. Про прощання і похорон буде повідомлено окремо”, – йдеться у повідомленні.

Вікторія Ковальчук була членкинею Національної спілки художників України, лауреаткою державної премії імені Лесі Українки та літературної премії імені Олени Пчілки, а також дипломанткою республіканських і всесоюзних конкурсів “Мистецтво книги”, міжнародних художніх виставок.

Народилася Вікторія Ковальчук на Волині, але жила у Львові. Вона проілюструвала близько 200 книжок різних жанрів, серед них понад 30 книг для дітей. Крім того, Вікторія Ковальчук авторкою казок для дітей.

Художниця проілюструвала український “Буквар”, який отримав диплом І-го ступеня на Всеукраїнському конкурсі “Мистецтво книги” у 2000 році і був названий найкращою книгою року. Буквар витримав дев’ять перевидань.

Вікторія Ковальчук вона є авторкою книжок “Про фею Дорофею” (Маленькі оповідки для маленьких дітей), “Подорож з Нічним постояльцем” (Бучач очима Шмуеля Агнона), “Гусінь Мотя, війна і любов – Правдива казочка”, “Казка про ворону, яка хотіла лишитися чорною”.

Трохи робіт Вікторії Ковальчук: