Про це повідомила Львівська міська рада.

Збройні сили України передали бронеплити, які вже успішно виконали свою місію в бою – зупинили ворожі кулі й осколки. Митці Іван Марчук, Тіберій Сільваші, Назар Білик, Петро Бевза, Андрій Блудов, Юрій Вакуленко, Олексій Сай, Світлана Ратошнюк, Антон Логов, Леонід Колодницький та іконописець Андрій Охоцький перетворили їх на артоб’єкти з ексклюзивними історіями.

Фото: Львівська міська рада

Всього було створено 12 унікальних артоб’єктів. Серед них є ікона “Архістратиг Михаїл”. Її намалювали з благословення Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Ще один артоб’єкт підписали керівники вищих органів влади.

Фото: Львівська міська рада

Згодом експонати продадуть. Зібрані кошти скерують на закупівлю нових плит.

Виставка триватиме до 17 січня. Побачити мистецький проєкт “АртБроня” (ArtArmor) можна у Музеї-Арсеналі Львівського історичного музею.

Фото: Львівська міська рада

Фото: Львівська міська рада

Фото: Львівська міська рада