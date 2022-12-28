У Львові відкрили виставку, де представили використані бронеплити військових. Українські митці перетворили їх на твори мистецтва.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Збройні сили України передали бронеплити, які вже успішно виконали свою місію в бою – зупинили ворожі кулі й осколки. Митці Іван Марчук, Тіберій Сільваші, Назар Білик, Петро Бевза, Андрій Блудов, Юрій Вакуленко, Олексій Сай, Світлана Ратошнюк, Антон Логов, Леонід Колодницький та іконописець Андрій Охоцький перетворили їх на артоб’єкти з ексклюзивними історіями.

Всього було створено 12 унікальних артоб’єктів. Серед них є ікона “Архістратиг Михаїл”. Її намалювали з благословення Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Ще один артоб’єкт підписали керівники вищих органів влади.

Згодом експонати продадуть. Зібрані кошти скерують на закупівлю нових плит.

Виставка триватиме до 17 січня. Побачити мистецький проєкт “АртБроня” (ArtArmor) можна у Музеї-Арсеналі Львівського історичного музею.