Про це повідомила Львівська міська рада.
Центр пропонує допомогу від хірурга і до реабілітолога. Семиповерхова будівля має кабінети для реабілітації з сучасним обладнанням. Зокрема там функціонують роботизована система ходьби, екзоскелети, роборукавички, які допомагають рухати рукою тощо.
Аби прикуті до ліжка пацієнти могли переміститися до басейну чи реабілітаційної кімнати – є реабілітаційні зали зі сталевими підйомниками.
У корпусі знаходиться ерготерапевтична квартира з кухнею. Там пацієнтів вчитимуть дбати про себе у максимально домашніх умовах.
Ерготерапевти будуть допомагати знову тримати в руках зубну щітку чи олівець. Також є кімната з імітацією магазину, де пацієнти зможуть тренуватися робити покупки на протезах.
У центрі пропонують фізичну, психологічну та психосоціальну реабілітацію людям, які постраждали внаслідок російського вторгнення. У центрі також виготовляють та встановлюють протези.
Центр створено на базі Першого територіального медичного об’єднання Львова під патронатом Міністерства охорони здоров’я України.
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