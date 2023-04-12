Про це повідомила Львівська міська рада.

Центр пропонує допомогу від хірурга і до реабілітолога. Семиповерхова будівля має кабінети для реабілітації з сучасним обладнанням. Зокрема там функціонують роботизована система ходьби, екзоскелети, роборукавички, які допомагають рухати рукою тощо.

Фото: Андрій Садовий

Аби прикуті до ліжка пацієнти могли переміститися до басейну чи реабілітаційної кімнати – є реабілітаційні зали зі сталевими підйомниками.

Фото: Андрій Садовий

У корпусі знаходиться ерготерапевтична квартира з кухнею. Там пацієнтів вчитимуть дбати про себе у максимально домашніх умовах.

Фото: Андрій Садовий

Ерготерапевти будуть допомагати знову тримати в руках зубну щітку чи олівець. Також є кімната з імітацією магазину, де пацієнти зможуть тренуватися робити покупки на протезах.

Фото: Андрій Садовий

У центрі пропонують фізичну, психологічну та психосоціальну реабілітацію людям, які постраждали внаслідок російського вторгнення. У центрі також виготовляють та встановлюють протези.

Фото: Львівська міська рада

Центр створено на базі Першого територіального медичного об’єднання Львова під патронатом Міністерства охорони здоров’я України.

Фото: Андрій Садовий

Фото: Андрій Садовий