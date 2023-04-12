У Львові для українців, які постраждали від війни, відкрили корпус реабілітації Національного реабілітаційного центру "Незламні". Щороку тут планується лікувати понад 10 тисяч людей.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Центр пропонує допомогу від хірурга і до реабілітолога. Семиповерхова будівля має кабінети для реабілітації з сучасним обладнанням. Зокрема там функціонують роботизована система ходьби, екзоскелети, роборукавички, які допомагають рухати рукою тощо.

Аби прикуті до ліжка пацієнти могли переміститися до басейну чи реабілітаційної кімнати – є реабілітаційні зали зі сталевими підйомниками.

У корпусі знаходиться ерготерапевтична квартира з кухнею. Там пацієнтів вчитимуть дбати про себе у максимально домашніх умовах.

Ерготерапевти будуть допомагати знову тримати в руках зубну щітку чи олівець. Також є кімната з імітацією магазину, де пацієнти зможуть тренуватися робити покупки на протезах.

У центрі пропонують фізичну, психологічну та психосоціальну реабілітацію людям, які постраждали внаслідок російського вторгнення. У центрі також виготовляють та встановлюють протези.

Центр створено на базі Першого територіального медичного об’єднання Львова під патронатом Міністерства охорони здоров’я України.