Служба безпеки України викрила у Львові місцеву мешканку, яка розміщувала в інтернеті фейкову інформацію про розповсюдження COVID-19 у нашій країні.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Було встановлено, що львів’янка, яка є учасницею понад 1000 спільнот у заборонених соцмережах, зі свого акаунту свідомо поширювала неправдиву інформацію про COVID-19. Таким чином жінка намагалася нагнітати панічні настрої серед населення та дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Під час обшуку в помешканні львів’янки правоохоронці виявили комп’ютер, з якого поширювались фейки. На ньому також містились дописи із закликами до повалення конституційного ладу в нашій державі та пропагування ідеї створення так званої “Новоросії”.

Правоохоронцями перевіряється інформація щодо можливої координації дій інтернет-пропагандистки спецслужбами РФ і терористичних організацій “Л/ДНР”.

Наразі тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.