Covid-19 Україна

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У Львові вперше провели операцію з пересадки печінки

Фахівці Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова вперше пересадили печінку. Від цього ж донора пересадили ще серце та дві нирки.

Вівторок, 29 грудня 2020, 13:30

Про це повідомив директор лікарні Олег Самчук на своїй Facebook-сторінці.

“У неділю у нашій лікарні пересаджено чотири органи: серце, дві нирки і печінка. Трансплантація печінки відбулася вперше в Західній Україні. Наш медзаклад став другим місцем у країні, де відтепер роблять такі операції”, – написав Самчук.

Донором стала 47-річна жінка. Вона раптово померла від крововиливу в мозок. Син, брат та мати померлої дали згоду на трансплантацію її органів.

Печінку пересадили 39-річній жінці із Житомира, яка мала цироз. Орган уже був критично вражений. Єдиним варіантом для пацієнтки була трансплантація. 

“Щоб її виконати, на наше запрошення з Києва приїхала команда Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова на чолі з Олександром Гриненком. Операцію робили спільно з нашими спеціалістами. Вона тривала одинадцять годин”, – написав директор лікарні.

Серце пересадили 45-річному одеситу, який напередодні пережив інфаркт. Його серце вже не могло повноцінно функціонувати. Операцію львівські фахівці провели спільно з командою Інституту серця МОЗ України на чолі з Борисом Тодуровим і Гаврилом Ковтуном.

35-річна жінка та 47-річний чоловік отримали по нирці. Операції провели спільно з лікарями Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова.

  • 7 серпня в Україні вперше провели операцію з трансплантації підшлункової залози. Тоді Максим Степанов заявив, що трансплантація для МОЗ є одним із пріоритетів.
  • 18 серпня пацієнт, якому пересадили донорські підшлункову залозу і нирку у Львові, помер. Лікарі зазначають, що тривалий час стан пацієнта був стабільним, нирка починала працювати, підшлункова залоза також. Але потім показники стрімко погіршилися, судини затромбувалися і ані операція, ані подальша реанімація уже не мали ефекту.
Теги: серце, нирки, печінка, серце, трансплантація, хірурги

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