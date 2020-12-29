У Львові вперше провели операцію з пересадки печінки

Фахівці Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова вперше пересадили печінку. Від цього ж донора пересадили ще серце та дві нирки.

Про це повідомив директор лікарні Олег Самчук на своїй Facebook-сторінці.

“У неділю у нашій лікарні пересаджено чотири органи: серце, дві нирки і печінка. Трансплантація печінки відбулася вперше в Західній Україні. Наш медзаклад став другим місцем у країні, де відтепер роблять такі операції”, – написав Самчук.

Донором стала 47-річна жінка. Вона раптово померла від крововиливу в мозок. Син, брат та мати померлої дали згоду на трансплантацію її органів.

Печінку пересадили 39-річній жінці із Житомира, яка мала цироз. Орган уже був критично вражений. Єдиним варіантом для пацієнтки була трансплантація.

“Щоб її виконати, на наше запрошення з Києва приїхала команда Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова на чолі з Олександром Гриненком. Операцію робили спільно з нашими спеціалістами. Вона тривала одинадцять годин”, – написав директор лікарні.

Серце пересадили 45-річному одеситу, який напередодні пережив інфаркт. Його серце вже не могло повноцінно функціонувати. Операцію львівські фахівці провели спільно з командою Інституту серця МОЗ України на чолі з Борисом Тодуровим і Гаврилом Ковтуном.

35-річна жінка та 47-річний чоловік отримали по нирці. Операції провели спільно з лікарями Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова.